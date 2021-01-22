В 2020 году в Калининградской области заложили 114 гектаров многолетних ягодников

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Площадь ягодников в Калининградской области по итогам 2020 года увеличилась в 1,6 раза. Всего в прошлом году в регионе было заложено 114 гектаров многолетних ягодников. Из них 100 гектаров приходится на черную смородину, остальные – голубика и малина.

«Рынок ягод растет, активно развивается сегмент замороженных ягод. Новое для региона направление – промышленное производство черной смородины, на которую растет спрос», – отметила министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

Кроме ягодников, в прошлом году было заложено 13 гектаров садов суперинтенсивного типа, 67 гектаров орехоплодных насаждений, 7 гектаров промышленного плодово-ягодного питомника. С учетом закладки прошлого года в настоящее время общая площадь многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений составляет в области 1 340 гектаров. В том числе 806 гектаров садов интенсивного и суперинтенсивного типа, 197 гектаров орехоплодных насаждений, 267 гектаров многолетних ягодников и 70 гектаров промышленного плодово-ягодного питомника.