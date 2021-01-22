В Калининграде снесут незаконную пристройку к историческому зданию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде выявлена незаконная пристройка к историческому зданию, региональная служба по охране памятников уже инициировала ее снос, сообщает пресс-служба областного правительства.

Речь идет о территории «Комплекса зданий Лёбенихтского госпиталя» на улице Черепичной в Калининграде.

«Факт проведения незаконных строительных работы в зоне исторического объекта мы обнаружили ещё в декабре из социальных сетей. Тогда же выехали на место, – рассказал руководитель Службы Евгений Маслов. – Было установлено, что рядом с входной аркой бывшего Лёбенихтского госпиталя в границах территории объекта культурного наследия регионального значения ведется строительство двухэтажного здания из газосиликатного блока. Кроме того, на арке 1771 года постройки продолжается отслоение штукатурного слоя, существующие трещины увеличиваются в размерах».

Сотрудники Службы составили административный протокол, сейчас готовится судебный иск о сносе самовольной постройки. Также Служба уведомила администрацию Калининграда о выявлении самовольной постройки.