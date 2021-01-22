В Калининградской области за год на 11% снизилось количество ДТП

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Количество дорожно-транспортных происшествий в Калининградской области в 2020 году снизилось на 11%,посравнению с 2019 годом. Такие данные были озвучены на расширенной коллегии регионального УМВД в пятницу, 22 января.

В прошлом году в области в дорожных авариях погибло 98 человек, в 2019 – 108 человек. Снизилось и число пострадавших – 1153 человека (в 2019 году – 1350 человек).

Снижению травматизма на дорогах способствуют внедрение автоматизированных систем управления транспортными потоками, установка дополнительных дорожных знаков и светофоров. Также в 2020 году на дорогах области было введено в эксплуатацию 24 новых комплекса автофиксации нарушений.