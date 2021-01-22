В Калининграде полицейские ликвидировало 21 интернет-магазин по продаже наркотиков

В 2020 году в Калининградской области было выявлено более 700 тяжких наркопреступлений, в которых из незаконного оборота правоохранители изъяли 21 кг наркотиков. Такие данные были озвучена на расширенной коллегии регионального УМВД, которая состоялась в пятницу, 22 января.

В течение года полицейские ликвидировали 21 интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, были задержаны не только закладчики, но и организаторы подпольной торговли.

«Одним из наиболее показательных случаев это ликвидация крупнейшего в истории региона интернет-магазина, создатели которого успели совершить более 4 тысяч преступных сделок по продаже наркотиков бесконтактным способом», - отметили в пресс-службе УМВД.

Как ранее писала «Комсомолка», злоумышленники закапывали закладки в землю, прикрепляли их на магнитах к табличкам домов, водосточным трубам. 9 участникам банды вместе с их лидером предъявлены обвинения, они ждут суда в следственном изоляторе.