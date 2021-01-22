Прокуратура проверит законность рубки деревьев на двух улицах в Калининграде

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Межрайонная природоохранная прокуратура проверит законность рубки зеленых насаждений на двух улицах в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в ведомства поступили обращения жителей, которые сообщили в вырубке деревьев на улице Орудиной и переулке Старокаменный.

В ходе проверочных мероприятий, в том числе будет дана оценка деятельности контролирующего органа - Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, а также органа местного самоуправления, готовится в сообщение областной прокуратуры.