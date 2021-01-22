Калининградца приговорили к общественным работам за повторное пьяное вождение

В Калининграде осудили местного жителя, который попался на повторном пьяном вождении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности и лишили прав за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Однако в октябре 2020 года он вновь сел пьяным за руль своего «Мерседеса» и был остановлен на улице Судостроительной.

На водителя завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2,5 года.