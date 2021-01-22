Калининградец зарезал собутыльника и получил 6 лет «строгача»

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В Калининграде осудили жителя Багратионовска, которым зарезал приятеля-собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в коммуналке на улице Клинической в Калининграде в августе прошлого года. 24-летний пьяный мужчина во время распития спиртного схватил нож и искромсал своего приятеля. От полученных ранений тот скончался в больнице.

В судебном заседании обвиняемый заявил, что плохо помнит обстоятельства произошедшего, так как был сильно пьян. При этом он пояснил, что погибший его оскорбил.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.