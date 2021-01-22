Калининградец обокрал повара, который готовил ему еду

Инцидент произошел в одном из кафе Калининграда. Злоумышленник попросил приготовить ему шаурму, а когда повар занялся готовкой, заметил лежащий около окна выдачи продукции смартфон. Мужчина просунул в окно руку и похитил гаджет, после чего нахально дождался своего заказа, расплатился и ушел.

- Потерпевший хорошо запомнил мужчину, так как заказ был ранним утром, когда было мало клиентов, - сообщили в пресс-службе областного УМВД. - Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как выяснилось, смартфон вор успел продать. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - 2 года лишения.