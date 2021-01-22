В Калининградской области покажут эпизоды Инстербургско-Кенигсбергской наступательной операции

Реконструкции боев Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной операции, которая началась в январе 1945 года, состоятся 23 января в Полесске и 24 января в поселке Ровное Гвардейского городского округа. Начало в 11.00 часов.

Реконструкцию ожесточенных сражений планируют провести энтузиасты из Калининградских региональных отделений «Клубы Исторической Реконструкции России» совместно с представителями Российского военно-исторического общества и Дома офицеров Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на месте проведения реконструкций будет развернута выставка, составленная из экспозиций и запасников музея 11 гвардейской общевойсковой армии Дома офицеров Балтийского флота. На ней будет широко представлены оружие и экипировка времен Великой Отечественной войны, а также современное стрелковое оружие. Экскурсоводы выставки будут одеты в форму одежды этого периода войны.