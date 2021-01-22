Власти объяснили, что мешает отремонтировать здание бывшей комендатуры в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

Фасад исторического здания на улице Клинической затянули зеленой сеткой и поставили вокруг него ограждение, но никакие работы там до сих пор не проводятся. После пожара 2005 года, уничтожившего крышу и перекрытия верхнего этажа, здание находится в аварийном состоянии.

В региональной Службе государственной охраны объектов культурного наследия объяснили «Комсомолке», что тормозит начало ремонта.

- В 2007 году здание комендатуры с рельефами (1888-1889 г.г.) по улице Клинической, 65-67 было принято на государственную охрану как объект культурного наследия местного и регионального значения. Оно включено в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, - напомнили в Службе. - Пользователем памятника истории и культуры является Управление судебного департамента в Калининградской области. Нашей Службой была разработана проектная и рабочая документация на комплексный капитальный ремонт и приспособление объекта под административное здание Московского районного суда города Калининграда. Однако в связи с ошибками, допущенными при разграничении имущественных прав между правообладателями, и недостатками в подготовке исходно-разрешительной документации, проектная документация получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Ее вернули на доработку. В настоящее время имущественные споры, а также споры, связанные с исполнением подрядной организацией государственного контракта на выполнение проектных работ, решаются в арбитражном суде. Только после этого можно будет организовать работы по сохранению объекта, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов здания.

Отметим, что при штурме Кенигсберга весной 1945 года здание комендатуры оказалось в зоне ожесточенных боев и серьезно пострадало. В послевоенные годы было восстановлено и использовалось под административное здание отдела полиции.