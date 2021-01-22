«Балтика» победила на сборах сербскую команду «Вождовац»

Калининградская «Балтика» одержала вторую подряд победу на учебно-тренировочных сборах в Турции. На этот раз соперником был «Вождовац», представляющий элитный дивизион чемпионата Сербии.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», матч закончился победой калининградцев - 2:0. В самом начале первого тайма на 10 минуте счет открыл Мирослав Маркович, который точно пробил в нижний угол. На 63-й минуте счет удвоил Михаил Маркин. 11-й номер «Балтики» принял мяч после прострела с фланга и реализовал свой момент.

Напомним, 17 января, балтийцы обыграли еще один сербский клуб - ФК «Чукарички» со счетом 2:0. Мячи забили Виктор Демьянов и Максим Кузьмин.