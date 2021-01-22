Уволился директор калининградского «Водоканала»

Сегодня стало известно о том, что пост директора калининградского «Водоканала» покинул Владимир Дегтярев. Должность руководителя предприятия он занял в ноября 2018 года, сменив Александра Иващенко, который позже был объявлен в международный розыск.

Исполняющим обязанности руководителя «Водоканала» с 20 января назначен заместитель директора Виталий Семичев.

Напомним, в сентябре 2019 года «Водоканал» перешел из собственности Калининграда на баланс области. Власти объяснили это тем, что финансовая обеспеченность муниципальных водоканалов намного хуже, чем регионального учреждения.