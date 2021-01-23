Власти выделят больше 20 млн рублей на скейтпарк и уличную спортплощадку в Советске

Место будущей площадки в Советске. Фото: Елена Тишина

В Советске хотят восстановить скейтпарк и открыть большую уличную спортплощадку. Новые сооружения появятся неподалеку от действующего физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба». Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Известно, что спортивная площадка для уличной гимнастики будет смонтирована по аналогии с сооружением на ул. Судостроительной, 2 в Калининграде.

- Общая стоимость работ по этим объектам более 20 миллионов рублей. Значительная часть средств привлечена из областного бюджета, - отметила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Все строительные работы планируют завершить к летнему сезону.

В минспорта отметили, что в этом году состоятся и торги на выполнение реконструкции местного стадиона «Красная звезда». До 2023 года на главной городской арене будет выполнен большой комплекс работ, что позволит обустроить дополнительные спортивные площадки и сектора. На эти цели потребуется уже около 200 миллионов рублей.