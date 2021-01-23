В Калининграде мужчина с мачете напал на своего работодателя

В Калининграде на улице Шишкина нашли окровавленного 23-летнего мужчину. Выяснилось, что на него напал собственный работник со стройки.

«Полицейские установили, что к преступлению причастен 39-летний местный житель, который является работником на стройке горожанина. Злоумышленнику не понравилось, как пострадавший относится к одному из своих сотрудников», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемый договорился о встрече со своим работодателем, на которую явился с мачете. Во время ссоры он нанес несколько резаных ран оппоненту и сломал ему локоть. Пострадавший потерял сознание, а нападавший скрылся.

Лежащего на земле калининградца заметили прохожие и вызвали скорую помощь.

Злоумышленника оперативно задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.