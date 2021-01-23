В Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавируса

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Большинство (136 случаев) проявляются как ОРВИ, 57 пневмоний, 8 бессимптомных форм заболевания.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 23 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 502 292 человека, из них выявлено 22 534 случая заражения (20 076 человек выздоровели).

Всего с начала наблюдений умерли 215 заразившихся, остаются под медицинским наблюдением 8 942 человека.