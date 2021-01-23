12 медиков, 10 школьников: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

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Фото: Олег ЗОЛОТО
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавируса. По данным областного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших:
- 49 пенсионеров, в том числе 46 старше 65 лет;
- 12 медицинских работников;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 3 работника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 4 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;
- сотрудник организаций культуры и досуга;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 4 сотрудника санаториев и гостиниц;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 10 учащихся (Школа Мамоново, лицей 18, лицей 35, Гимназия 32, Гимназия 40, Школы 33, 36, 38, 46 Калининград);
- 2 студента БФУ и КГТУ;
- 3 воспитанника д/с 55,59,105 Калининград;
- 30 неработающих.