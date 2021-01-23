12 медиков, 10 школьников: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавируса. По данным областного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших:

- 49 пенсионеров, в том числе 46 старше 65 лет;

- 12 медицинских работников;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 3 работника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 4 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;

- сотрудник организаций культуры и досуга;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 4 сотрудника санаториев и гостиниц;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 10 учащихся (Школа Мамоново, лицей 18, лицей 35, Гимназия 32, Гимназия 40, Школы 33, 36, 38, 46 Калининград);

- 2 студента БФУ и КГТУ;

- 3 воспитанника д/с 55,59,105 Калининград;

- 30 неработающих.