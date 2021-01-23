В каких городах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

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Фото: ИВАНОВА Диана
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавируса. Заразились жители 19 муниципалитетов.
По данным Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, больше всего заболевших в Калининграде, Советском, Черняховском и Балтийском городских округах.
Случаи заражения распределились так:
Калининград - 123;
Советский городской округ - 15;
Черняховский городской округ - 11;
Балтийский городской округ - 10;
Гурьевский городской округ - 5;
Гусевский городской округ - 5;
Неманский городской округ - 5;
Светловский городской округ - 5;
Зеленоградский городской округ - 4;
Мамоновский городской округ - 4;
Гвардейский городской округ - 3;
Пионерский городской округ - 2;
Нестеровский городской округ - 2;
Светлогорский городской округ - 2;
Багратионовский городской округ - 1;
Полесский городской округ - 1;
Правдинский городской округ - 1;
Ладушкинский городской округ - 1;
Озерский городской округ - 1.
Отметим, на 23 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 502 292 человека, из них выявлено 22 534 случая заражения (20 076 человек выздоровели), умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 8 942 человека.