В каких городах Калининградской области выявили коронавирус за сутки

. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавируса. Заразились жители 19 муниципалитетов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, больше всего заболевших в Калининграде, Советском, Черняховском и Балтийском городских округах.

Случаи заражения распределились так:

Калининград - 123;

Советский городской округ - 15;

Черняховский городской округ - 11;

Балтийский городской округ - 10;

Гурьевский городской округ - 5;

Гусевский городской округ - 5;

Неманский городской округ - 5;

Светловский городской округ - 5;

Зеленоградский городской округ - 4;

Мамоновский городской округ - 4;

Гвардейский городской округ - 3;

Пионерский городской округ - 2;

Нестеровский городской округ - 2;

Светлогорский городской округ - 2;

Багратионовский городской округ - 1;

Полесский городской округ - 1;

Правдинский городской округ - 1;

Ладушкинский городской округ - 1;

Озерский городской округ - 1.

Отметим, на 23 января на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 502 292 человека, из них выявлено 22 534 случая заражения (20 076 человек выздоровели), умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 8 942 человека.