На протестную акцию в центре Калининграда вышли около 300 человек

На акцию собрались около 300 человек. Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 23 января, в городах России проходят несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Подобное мероприятие проходит и в Калининграде. В настоящее время в центре города собралось около 300 человек.

- Вокруг много сотрудников полиции, они призывают в мегафоны народ разойтись, однако сейчас колонна выдвинулась в сторону площади Победы, - рассказывает корреспондент "КП", который находится в гуще событий. - Транспарантов особо нет, замечен один российский флаг. Возрастной состав протестующих совершенно разный - от студентов до пенсионеров. Точнее определить сложно, поскольку многие в масках.

Полицейские призывают калининградцев разойтись. Фото: Александр КАТЕРУША

В полиции от комментариев пока воздерживаются.

Напомним, в пятницу власти предупреждали о том, что протестная акция незаконна.