Полиция не вмешивается: колонна протестующих подошла к площади Победы в Калининграде

. Фото: Кирилл Алексеев

В Калининграде продолжается несанкционированная властями протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Несколько сотен человек, скандируя лозунги, двинулась по Ленинскому проспекту в сторону площади Победы. Колонна идет по тротуару. Полицейские внимательно следят за происходящим, полицейские автомобили едут параллельно движению толпы. В основном в рядах протестующих молодежь, хотя есть люди и более старшего возраста.

. Фото: Александр КАТЕРУША

- Многие автомобилисты, проезжающие мимо, сигналят. Народу скопилось прилично, больше, чем было изначально, - сообщил корреспондент "КП".