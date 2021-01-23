Из-за акции протеста в центре Калининграда образовались серьезные пробки

Акция протеста на площади Победы. Фото: Александр КАТЕРУША

Массовая акция сторонников оппозиционера Алексея Навального привела к серьезным пробкам в центре Калининграда. Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено на всех улицах, примыкающих к площади Победы, - проспекту Мира, Советскому и Ленинскому проспектам, улице Черняховского, Гвардейскому проспекту и улице Театральной.

Эпицентр акции в настоящее время находится на площади Победы, где собрались несколько сотен протестующих. Полиция держит ситуацию под контролем и в происходящее не вмешивается. Официальных комментариев пока не поступало.