Калининградка поучаствовала в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

. Фото: кадр с видео ТНТ.

Лера Круглик из Калининграда поучаствовала в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Первый выпуск 11-го сезона юмористического шоу с Павлом Волей показали в эфире 22 января.

Главной целью своего участия Лера назвала «помочь понять зрителю, что такое стендап».

Со сцены калининградка рассказала о том, как она вышла из декретного отпуска и как до этого вела блог мамы в соцсетях, о том, что она не умеет флиртовать с мужчинами и о том, что живет с батей-холостяком.

Впрочем, шутки судья не оценили и нажали красные кнопки-рычаги, «слив» участницу.

- Я переволновалась. Сложно. Но на самом деле для меня это опыт. Сейчас буду плакать, - сказала девушка после выступления. – Мне важно было, чтобы люди посмеялись, а они не посмеялись и мне стало грустно. Я растерялась, поэтому текст потеряла весь, и подачу. Грустно.

В «Comedy Баттл» выступают с миниатюрами, фокусами, пантомимой, интерактивом, стендапом, музыкальными номерами и многими другими жанрами. Тут одно условие: выступление должно быть смешным.