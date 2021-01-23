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Трое калининградцев попались на краже продуктов из супермаркета

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Трех граждан, которые совершили хищения из супермаркетов, задержали сотрудники вневедомственной охраны за минувшие сутки. Во всех случаях сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в Калининграде был задержан 35-летний житель Гурьевского района. Он вынес из магазина на Московском проспекте алкоголь и продукты питания. Мужчину оперативно задержали.

«Подобное хищение было совершено в городе Светлогорске. Двое граждан, зайдя в магазин самообслуживания, расположенный на Калининградском проспекте, взяли с открытых полок алкогольную продукцию и, спрятав в рюкзак, пронесли через закрытый кассовый узел без оплаты».

Злоумышленников также задержали.

Криминал