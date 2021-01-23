Трое калининградцев попались на краже продуктов из супермаркета

Трех граждан, которые совершили хищения из супермаркетов, задержали сотрудники вневедомственной охраны за минувшие сутки. Во всех случаях сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в Калининграде был задержан 35-летний житель Гурьевского района. Он вынес из магазина на Московском проспекте алкоголь и продукты питания. Мужчину оперативно задержали.

«Подобное хищение было совершено в городе Светлогорске. Двое граждан, зайдя в магазин самообслуживания, расположенный на Калининградском проспекте, взяли с открытых полок алкогольную продукцию и, спрятав в рюкзак, пронесли через закрытый кассовый узел без оплаты».

Злоумышленников также задержали.