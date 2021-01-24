В Калининградской области выявили 198 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, как сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением ковида, 116 человек были выписаны из больницы.

В целом по стране за сутки заболели 21 127 человек, а нарастающим итогом с момента начала пандемии выявлено 3 719 400 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 491 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 69 462 человека.