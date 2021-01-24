В Калининграде умер депутат областной думы Владислав Дорофеев

Владислав Дорофеев. Фото: Калининградская областная дума

Накануне в больнице скончался депутат Калининградской областной думы, генеральный директор Калининградского морского торгового порта Владислав Дорофеев. Печальную новость сообщила на своей странице в Фейсбуке спикер думы Марина Оргеева.

"Владислав Юрьевич Дорофеев три раза подряд избирался депутатом Калининградской областной думы. Избиратели знали его как человека, который всегда откликнется на просьбы о помощи или поддержке, и в течение трех созывов областной думы доверяли представлять их интересы в законодательном органе государственной власти Калининградской области", - написала Марина Оргеева.

Владислав Дорофеев родился 29 декабря 1959 года в Москве. С отличием окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. В 1983 году окончил аспирантуру по специальности "Строительная механика".

С 1996 года – акционер, а с 2002 года - председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта. С 2009 года - генеральный директор открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт».

Трижды избирался в Калининградскую областную думу.