Пострадавших в ДТП калининградцев пришлось доставать из машины спасателям

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Накануне на улице Ялтинской в Калининграде, в районе перекрестка с Восточной эстакадой, произошло серьезное ДТП - легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в результате аварии пострадали два человека. На место были вызван сотрудники МЧС, которые вызволили калининградцев из раскореженной машины.

- Для ликвидации последствий на место дорожно-транспортного происшествия выезжали спасатели пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе четырех человек и одной единицы техники, - добавили в пресс-службе.