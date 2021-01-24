Больше всего пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 198 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре - 163 ОРВИ, 30 пневмонии, 3 бессимптомных формы заболевания.

Среди новых заболевших:

- 54 пенсионера, в том числе 47 старше 65 лет;

- 7 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 сотрудников образовательных учреждений;

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 4 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;

- сотрудник организаций культуры и досуга;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- 3 сотрудника охранных предприятий

- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 учащихся (гимназия "Вектор" Зеленоградск, гимназия № 40 Калининград);

- 3 студента (БФУ, КГТУ, РАНХиГС);

- 2 воспитанника д/с № 24 Калининград, д/с № 6 Зеленоградск;

- 25 неработающих.

Всего в Калининградской области обследовано нарастающим итогом 504 470 человека, из них выявлено 22 732 случая заражения (20 192 человек выздоровели), умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 9 360 человека.