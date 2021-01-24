Больше всего пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 198 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре - 163 ОРВИ, 30 пневмонии, 3 бессимптомных формы заболевания.
Среди новых заболевших:
- 54 пенсионера, в том числе 47 старше 65 лет;
- 7 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 сотрудников образовательных учреждений;
- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 4 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;
- сотрудник организаций культуры и досуга;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- 3 сотрудника охранных предприятий
- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 учащихся (гимназия "Вектор" Зеленоградск, гимназия № 40 Калининград);
- 3 студента (БФУ, КГТУ, РАНХиГС);
- 2 воспитанника д/с № 24 Калининград, д/с № 6 Зеленоградск;
- 25 неработающих.
Всего в Калининградской области обследовано нарастающим итогом 504 470 человека, из них выявлено 22 732 случая заражения (20 192 человек выздоровели), умерли 215, остаются под медицинским наблюдением 9 360 человека.