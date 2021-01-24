На шоссе Гурьевск - Поддубное "Опель" вылетел в кювет, пострадал 9-летний ребенок

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В воскресенье в 9 часов 30 минут на 7 километре автодороги Гурьевск - Поддубное произошла авария.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, в направлении города Гурьевска двигался автомобиль марки "Опель Виваро" под управлением 19-летнего водителя. На правостороннем закруглении дороги юноша не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина улетела в кювет.

- В результате ДТП 9-летний пассажир, находящийся в автомобиле на заднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности, получил телесные повреждения.