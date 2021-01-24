Урбанист Аркадий Гершман: Зеленоградск - образцовый курорт

. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Известный урбанист, автор блога "Город для людей" Аркадий Гершман выпустил ролик про Зеленоградск, в котором очень тепло отозвался об одном из главных калининградских курортов. Урбанист побывал в Калининградской области в середине января.

"В отличие от какого-нибудь Адлера в Зеленоградске приятно и зимой, - начинает Грешман и пускается в рассуждения по поводу новой "фишки" Зеленоградска.

"Зеленоградск сегодня - город котов. Это, конечно, высосано из пальца, но развивать свой бренд - это важное дело. Это выглядит пошловато, но за городом закрепился бренд котов. Не только море, янтарь и немецкие дома", - отмечает урбанист.

По словам Аркадия Гершмана, в городе очень многое сделано для удобства горожан и туристов.

"Даже в мелочах здесь чувствуется близость Европы, - говорит эксперт. - Например, в том, что в подъездах делают велопарковки, а газовые трубы здесь умеют красить под цвет фасада, а не в ядовито-желтый".

Ролик собрал множество комментариев. Некоторые местные опасаются, что летом Зеленоградск задохнется от туристов.