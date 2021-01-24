Из-за оттепели в Калининграде проснулись пауки и гусеницы

После сибирских морозов, когда стрелка термометра опускалась ниже -20 градусов, в Калининградской области наступила оттепель. На выходных в регионе фиксируется температура до +5 градусов. Это стало сигналом для некоторых растений и животных - пора просыпаться.

Так, в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области" в социальной сети "ВКонтакте" опубликованы фотографии цветущих растений, также пауков и гусениц на снегу.

К слову, подобные аномалии в самом западном регионе не редкость. Практически каждый год мы пишем о раннем пробуждении из зимней спячке некоторых деревьев в ботаническом салу и не только.