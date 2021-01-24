В лидерах - Калининград, Зеленоградск и Гурьевск: в каких районах обнаружили коронавирус

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области большинство новых случаев приходится на областной центр - 105.
Остальные муниципалитеты расположились в следующем порядке:
- Зеленоградский городской округ - 13 случаев.
- Гурьевский городской округ - 12 случаев.
- Светлогорский городской округ - 10 случаев.
- Светловский, Полесский, Советский городские округа - по 6 случаев.
- Гусевский, Пионерский, Неманский городские округа - по 5 случаев.
- Правдинский городской округ - 4 случая.
- Мамоновский, Черняховский городские округа - по 3 случая.
- Балтийский, Славский, Янтарный городские округа - по 2 случая.
- Нестеровский, Гвардейский, Ладушкинский городские округа - по 1 случаю.
С момента начала пандемии больше всего случаев ковида зарегистрировано в Калининграде (13 568). В Гурьевском городском округе - 1446 случаев, в остальных муниципалитетах меньше тысячи.