В лидерах - Калининград, Зеленоградск и Гурьевск: в каких районах обнаружили коронавирус

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области большинство новых случаев приходится на областной центр - 105.

Остальные муниципалитеты расположились в следующем порядке:

- Зеленоградский городской округ - 13 случаев.

- Гурьевский городской округ - 12 случаев.

- Светлогорский городской округ - 10 случаев.

- Светловский, Полесский, Советский городские округа - по 6 случаев.

- Гусевский, Пионерский, Неманский городские округа - по 5 случаев.

- Правдинский городской округ - 4 случая.

- Мамоновский, Черняховский городские округа - по 3 случая.

- Балтийский, Славский, Янтарный городские округа - по 2 случая.

- Нестеровский, Гвардейский, Ладушкинский городские округа - по 1 случаю.

С момента начала пандемии больше всего случаев ковида зарегистрировано в Калининграде (13 568). В Гурьевском городском округе - 1446 случаев, в остальных муниципалитетах меньше тысячи.