Калининградцы жалуются на брошенные трамвайные рельсы

В Инстаграме губернатора Калининградской области Антона Алиханова появились жалобы на брошенные трамвайные рельсы - на улицах Суворова, Тельмана, проспекте Победы. "Когда уже в городе демонтируют неиспользуемые трамвайные рельсы?", - поинтересовался у губернатора один из подписчиков.

Антон Алиханов переадресовал вопрос главе администрации Калининграда Елене Дятловой. "Постепенно будем улицы приводить в порядок", - уклончиво ответила Дятлова, на что получила замечание у другого подписчика. Он высказал мнение, что в Калининграде нужно не рельсы демонтировать, а восстанавливать трамвайную сеть. На это Елена Дятлова ответила, что к каждой улицы будет индивидуальный подход.

Напомним, большинство урбанистов вступает за возрождение трамвайной сети Калининграда - между прочим, старейшей в России. В настоящее время в городе действует один трамвайный маршрут. Городские власти также объявили, что в ближайшем будущем появится второй маршрут, который соединит Южный вокзал и Центральный парк культуры и отдыха.