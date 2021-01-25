На каких улицах Калининграда в понедельник не будет света

В компании "Янтарьэнерго" сообщили о плановых отключениях электроэнергии в Калининграде. С неудобствами столкнутся жители нескольких улиц Центрального района.

В частности, в понедельник, 25 января, не будет света по следующим адресам:

- ул. Кирова 25-27, 27б, 24, 28, 29-39, 41-47, 49-55, 57-63, 65-71;

- ул. Димитрова 41, 41 а-г;

- ул. Репина 17, 46-50, 52;

- ул. Чайковского 29, 31, 38-40, 42-44а;

- ул. Римского-Корсакова 9,11,15, 16-16а, 17.

Отключение электроэнергии продлится с 9:00 до 12:00 и с 9:00 до 21:00.