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Калининградец оплатил 1,5-миллионый долг после ареста своего внедорожника

Найти автомобиль помогли камеры "Безопасного города"
Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининградской области камеры «Безопасного города» помогли судебным приставам найти и арестовать имущество должника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Индивидуальный предприниматель задолжал организации-партнеру более 1,5 млн рублей. От уплаты задолженности мужчина всячески уклонялся и скрывал от судебных приставов место фактического проживания.

Приставы узнали, что у должника есть «Тойота Ленд Крузер» и при помощи камер «Безопасного города» отследили его перемещение и узнали где он живет. «Дождавшись, когда должник вновь появился на улицах города за рулем автомобиля, приставы поехали за ним. Однако водитель заметил сопровождение и поспешил скрыться за воротами охраняемой территории своего дома. Спустя пару часов должник покинул жилище и с удивлением обнаружил, что судебные приставы вновь едут за ним», - отметили в пресс-службе ведомства.

Приставы арестовали автомобиль и эвакуировали «Тойоту» на спецстоянку. и отправлено с помощью эвакуатора на специализированную стоянку. После этого он оплатил задолженность в полном объеме.