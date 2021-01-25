Калининградке грозит год колонии за поддельную медкнижку

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Фото: Александр Подгорчук
На жительницу Калининграда завели уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
28-летняя женщина при трудоустройстве на работу предъявила медицинскую книжку с явными признаками подделки.
«Полицейские изъяли документ и направили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что печать о прохождении медицинской комиссии не соответствуют оригиналу штампа санитарно-эпидемиологической службы, выдававшей мед книжку», - сообщили в пресс-службе УМВД.
Теперь злоумышленнице грозит до одного года лишения свободы.