60 пенсионеров, 10 школьников: кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области зарегистрирован 191 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания145 случаев ОРВИ, 31 случай пневмония и 15 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 60 пенсионеров, в том числе 59 старше 65 лет;
- 11 медицинских работников;
- 11 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 работника с/х предприятия;
- 3 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;
- 4 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 2 сотрудника организации по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 10 учащихся (Гимназия 40, Гимназия 1, лицей 18, Школы 11, 10 Калининград, Школа 5 Черняховск, Школа Мамоново);
- студент БФУ;
- ребёнок до года;
- 19 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 22923 случая заболевания.