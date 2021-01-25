60 пенсионеров, 10 школьников: кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области зарегистрирован 191 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания145 случаев ОРВИ, 31 случай пневмония и 15 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 60 пенсионеров, в том числе 59 старше 65 лет;

- 11 медицинских работников;

- 11 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 работника с/х предприятия;

- 3 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;

- 4 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 2 сотрудника организации по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 10 учащихся (Гимназия 40, Гимназия 1, лицей 18, Школы 11, 10 Калининград, Школа 5 Черняховск, Школа Мамоново);

- студент БФУ;

- ребёнок до года;

- 19 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 22923 случая заболевания.