Под Черняховском в ДТП пострадали пять человек

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Черняховском районе в воскресенье вечером в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на федеральной трассе в районе поселка Междуречье. 50-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в БМВ.

В результате водитель и 58-летняя пассажирка «Фольксвагена», а также три пассажира «БМВ» (22, 22 и 43 лет) получили телесные повреждения различной степени тяжести.