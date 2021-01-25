В Железнодорожном при пожаре в доме погиб 54-летний мужчина

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В Правдинском районе в поселке Железнодорожный в воскресенье, 24 января, при пожаре погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Тело 54-летнего мужчины обнаружили в ходе тушения пожара в доме на улице Пограничной.

«На теле погибшего видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Одной из версий произошедшего следствие рассматривает поджог, который совершил сам погибший после ссоры с родственниками», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская судебная экспертиза.