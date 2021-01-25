В БФУ имени Канта с 8 февраля возобновляются очные занятия

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В БФУ им. И. Канта с 8 февраля возобновляются занятия в аудиториях. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Возможность проведения занятий в аудиториях университета согласована с Роспотребнадзором.

Частично лекционные и семинарские занятия будут проходить в электронной среде Microsoft Teams.

Для тех, кто не может вернуться в Калининградскую область, занятия продолжат проводиться в электронной среде университета в полном объеме. В таком случае обучающемуся необходимо уведомить менеджера своей образовательной программы об отсутствии возможности прибыть в кампус.

Информация о месте проведения занятий будет доступна после 4 февраля в электронном расписании университета.