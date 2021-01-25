В поселке Прибрежный рыбак провалился под лед, на Верхнем озере - собака

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области на выходных произошло два происшествия на водоемах. Об этом сообщается на странице системы «112» в «Вконтакте».

В поселке Прибрежный под лед провалился рыбак. Мужчину вытащили из воды очевидцы до приезда экстренных служб.

Кроме этого, на Верхнем озере в Калининграде под лед провалилась собака. Ее бросилась спасать хозяйка, женщине помогли выбраться из воды прохожие. После этого она схватила собаку на руки и побежала, судя по всему, домой. Помощь экстренных служб не потребовалась.