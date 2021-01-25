Для Калининграда в этом году купят 16 новых трамваев, в следующем году – еще 10

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В течение двух лет для Калининграда закупят 26 новых трамваев. Об этом в понедельник, 25 января, сказала журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Для существующего маршрута нужно 16 вагонов. Для того, чтобы открыть маршрут №3 – еще 10 вагонов. То есть 26 вагонов это наша потребность. Вообще, мы планово строим зеленый город! – сказала Елена Дятлова. - Это относится ко всем сферам, в том числе говорим о высадке зеленых насаждений. Но прежде всего – перевод общественного транспорта на экологические виды. Это часть программы, которую реализуется в городе.

Глава администрации отметила, что 16 вагонов закупят уже в этом году. Остальные 10 – в 2022 году.

- Мы закончили обсчеты, чтобы понять сколько нужно денежных средств для того, чтобы вложить в инфраструктуру, прежде всего, в трамвайные пути. Выделим деньги в бюджете этого года. - сообщила Елена Дятлова. - Начнем в этом году, если успеем в этом и закончим. Если нет – в первом полугодии следующего года. Зашли на экспертизу 20 с лишним млн рублей.