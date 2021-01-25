Калининградская сборная по брейкингу выиграла шесть наград чемпионата СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Архангельской области прошел чемпионат и первенство Северо-Западного округа по брейкингу. На базе универсального выставочного центра «Норд-Экспо» в Поморье выступило свыше ста представителей семи субъектов РФ.

Калининградская команда завоевала шесть трофеев: четыре индивидуальные медали и два командных комплекта наград.

Серебряными призёрами среди юношей в возрасте 11-13 лет, в возрасте 14-15 лет и девушек в возрасте 16-18 лет стали: Родион Коробков, Илья Милованов, Диана Чиж. Среди мужчин от 19 лет и старше бронзовым призёром стал Артём Рой, недавно завоевавший путёвку в состав олимпийской сборной России. В соревнованиях команд у калининградских атлетов два вторых места: у трио Вадима Гущина, Алексея Климовича и Артёма Роя среди мужчин и у Игоря Зябина, Ильи Милованова и Родина Коробкова среди юниоров.

Все призёры этих соревнований квалифицировались на финальный этап чемпионата и первенства России, который в апреле запланирован в Москве.