Калининградец хранил в подвале снаряд к зенитной пушке

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В подвале одного из домов по улице Тельмана в Калининграде обнаружили осколочный 88-милиметровый снаряд к зенитной пушке немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Полицейские установили владельца подвального помещения и выяснили, что боеприпас он нашел около 10 лет назад в поле.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 39-летний мужчина решил оставить его и спрятал в подвале, однако позже забыл про него. Теперь на него забели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.