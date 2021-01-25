Елена Дятлова рассказала, когда последний раз ездила на трамвае

. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава администрации Калининграда сказала, что пользуется общественным транспортом города. Отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки», Елена Дятлова, правда, задумалась, вспоминая ту самую поездку.

- На трамвае? Ну, наверное, в конце прошлого года ездила. Я ехала с дочерью в магазин и решила не брать свою машину. Я точно так же живу в Калининграде, точно так же пользуюсь общественным транспортом. И в моем кошельке есть транспортная карта. – ответила Елена Дятлова.

Отметим, глава администрации города вместе с губернатором в понедельник, 25 января, проехала на новом трамвае «Корсар» от Южного вокзала до Северного вокзала. Призналась, что новый вагон ей понравился. Город в ближайшие два года купит 26 таких.