Стало известно, сколько потратят власти на новые трамваи в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

В течение двух лет Калининград закупит 26 новых трамваев. Об этом сказала журналистам глава администрации города Елена Дятлова. Губернатор Антон Алиханов отметил, что объем финансирования лизинговых платежей планируют увеличить.

- Мы с администрацией города сейчас определяемся по объему финансирования. Деньги, которые заложены в этом году, они уже предусмотрены законом о бюджете. В следующем году объем финансирования лизинговых платежей мы планируем довести совместно с городом общим бюджетом регион плюс муниципалитет до 500 млн рублей, - говорит глава региона. - Это ориентир, который мы себе взяли. Это позволит нам как купить новые трамваи, так и купить достаточно большое количество новых автобусов.

Губернатор отметил, что «Гортранс» сегодня имеет немало автобусов и обслуживает большое количество маршрутов, но власти планируют расширять возможности предприятия.

- Хотим на действующих маршрутах увеличивать количество транспорта. Не всегда график устраивает горожан – здесь нужно принимать определенные решения. Плюс появляются новые дороги, качество их улучшается. По улице Дачной автобусу раньше проехать было невозможно. Теперь это потенциальный автобусный маршрут. Будем, в том числе и новые маршруты обеспечивать транспортными средствами, – рассказал губернатор.