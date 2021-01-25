Губернатор рассказал, будут ли сокращать количество троллейбусов в Калининграде

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В Калининграде власти не планируют увеличивать или сокращать количество троллейбусов. Об этом в понедельник, 25 января, сказал губернатор Антон Алиханов.

- Троллейбусы сейчас никому не мешают. Они будут использоваться и дальше. Пока мы к ним в плане сокращений не подходим, - говорит губернатор. - В какой-то перспективе от них можно будет отказаться, с учетом перехода на другие виды экологического транспорта, который будет так же экологичен, как и троллейбусы. Пока троллейбусы ездят, и мы их не трогаем.

Глава региона отметил, что сегодня есть дополнительные затраты на обслуживание контактной сети

- Контактная сеть у нас под напряжением даже там, где троллейбусы не ходят. В случае, если она вдруг перестанет быть под напряжением, то наши охотники за цветным и черным металлом сразу что-нибудь совершат в качестве преступления и куда-нибудь унесут.

Глава администрации Калининграда при этом акцентировала внимание на том, что при проектировании новых дорог, вообще не закладывается установка контактной сети.

- Все, что появлялось в последнее время, шло уже без контактной сети, - сказала Елена Дятлова.

Так что, вероятно, о развитии троллейбуса в Калининграде можно забыть.