Антон Алиханов назвал отвратительным состояние трамваев в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Антон Алиханов в понедельник, 25 января, проехал по городу на новом трамвае «Корсар», который власти рассматривают как пример нового городского транспорта. Закупят 26 трамваев и будет это, по всей видимости, именно питерский «Корсар». Его тестовые испытания завершились в Калининграде накануне.

- Ничего критичного не обнаружено. Трамвай вполне хорошо себя зарекомендовал в рамках тестовых заездов. Мы довольны, - резюмировал глава региона.

Он отметил, что, если говорить о размере тележки, то альтернативы «Корсару» существуют. А вот из-за узкой колеи выбирать особо не из чего.

- Говоря, о других технических характеристиках, «Корсар» - наиболее приемлемый вариант. Мы говорили об этом еще на презентации: низкие полы, система видеонаблюдения и так далее. Цена вагона 65 миллионов. Но это еще вопрос торгов и говорить об этом немного рано. Но на горожанах мы экономить не будем. Если есть более качественный продукт, будем ориентироваться на него. В Калининграде, несмотря на текущее отвратительное состояние трамваев, высокий запрос на качество общественного транспорта. Мы в этом направлении только должны двигаться, - сказал губернатор.