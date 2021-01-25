18-летний калининградец зарезал 24-летнего неприятеля в ходе уличной драки

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На 18-летнего жителя Светлого завели уголовное дело за убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, вечером 22 января в переулке Сосновый молодой человек зарезал 24-летнего местного жителя, нанеся ему не менее двух ударов в грудь и спину. После этого он скрылся с места преступления. Его задержали сотрудники уголовного розыска местного ОМВД.

На допросе он пояснил, что между ним и погибшим несколько недель назад уже происходила драка, а в день убийства он сам в переписке в одной из социальных сетей предложил оппоненту встретиться и выяснить отношения, на что потерпевший согласился. Со слов обвиняемого, нож с собой он взял для самообороны.

В воскресенье, 25 января, его водворили в следственный изолятор. Оперативное сопровождение расследования осуществляет отдел уголовного розыска ОМВД МВД России по Светловскому городскому округу.