Алиханов вновь выделил Советску 150 млн на ремонт домов

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В этом году региональные власти выделят Советску около 150 млн рублей на ремонт домов. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов. В прошлом году область также выделяла муниципалитету 150 миллионов.

«Это поможет восстановить дома Советска, подойти к работам комплексно и ремонтировать кварталами. Конкурсные процедуры уже запущены, работы начнём в 1 квартале 2021г», - написал Алиханов. Глава региона заявил, что при ремонте домов будет уделяться внимание деталям.

«Это заслуженная дань уважения прекрасной архитектуре и истории нашего края. Кованные элементы дома, балконы, керамическая черепица на домах-памятниках, восстановление декоративных элементов из натуральных материалов, и, конечно, отреставрированные либо воссозданные по архивным и историческим данным деревянные двери», - отметил губернатор.