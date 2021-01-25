Калининградцу грозит 7 лет за две спиленные ольхи и 6 ясеней

На жителя Озерского района завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

33-летний мужчина спилил в районе поселка Трудовой 2 ольхи и 6 ясеней. Ущерб оценили в 2,3 млн рублей.

Спиленные деревья обнаружил лесничий. Находясь на месте происшествия, он заметил, как к сложенным стволам подъезжает автомобиль, однако водитель, завидев его, развернулся и уехал. Лесничий запомнил номер автомобиля и сообщил в полицию.

Полицейские установили личность владельца машины и доставили его в отдел, где он дал признательные показания. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.