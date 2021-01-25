Калининградец украл подъемник для инвалидных колясок за 150 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу подъемника для инвалидных колясок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Местный предприниматель купил подъемник для своего офиса и хранил его в гараже. Об этом узнал 44-летний злоумышленник, который похитил подъемник за 150 тысяч рублей и хотел сдать его на металлолом. Оперативники успели задержать мужчину до того как он успел сбыть краденое.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.